Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bingöl'de narkotik operasyonunda 3 kişi tutuklandı; 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 11 bin 225 TL ile 200 Euro ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:09
Emniyetin çalışmasında çok sayıda uyuşturucu ve para ele geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile 11 bin 225 TL ve 200 Euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

