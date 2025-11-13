Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Emniyetin çalışmasında çok sayıda uyuşturucu ve para ele geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile 11 bin 225 TL ve 200 Euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

