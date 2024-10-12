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Bingöl'de Yakalanan 12 Yıllık Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Diyarbakır'da 12 yıl boyunca aranan cinayet zanlısı, Bingöl'de yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:20
Bingöl'de Yakalanan 12 Yıllık Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Bingöl'de Operasyon: Cinayet Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'da 12 yıldır aranan cinayet zanlısı, Bingöl'de gerçekleştiren operasyon sonucunda tutuklandı. Bingöl Valiliği, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ö.Ç. Kimdir?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen planlı çalışma neticesinde, "kasten öldürme" suçundan 31 Ocak 2012'den bu yana aranan şahıs, Ö.Ç., Bingöl'deki bir dizi adreste yakalandı.

Yakalama Süreci

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve adli makamlarca tutuklandı. Bu operasyon, bölge güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sonuç

Bölgedeki asayişin sağlanması adına bu tür operasyonların devam etmesi bekleniyor. Jandarma, suçluların yakalanmasına yönelik kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Diyarbakır'da 12 yıldır aranırken Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

Diyarbakır'da 12 yıldır aranırken Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

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