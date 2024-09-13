Bingöl'de Yeni Fen Lisesi Açıldı, Eğitim Vurgusu Öne Çıktı

Bingöl'de Eğitimde Yeni Bir Adım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi'nde önemli bir konuşma yaptı. Yılmaz, açılışta, "Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok. Farklılıklarımız var ama ortak değerlerimiz de çok büyük. Bu ortaklıkları unutmamalıyız" dedi.

Eğitim Yatırımları ve Fırsat Eşitliği

Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla son 20 yılda büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, "Bu okullarla çocuklarımıza fırsatlar sunuyoruz. Bu fen lisesi, bölgenin en iyileri arasına girmelidir" açıklamasında bulundu.Dijital Dönüşüme Hazırlık

Dijitalleşmenin ve yapay zekanın yaygınlaştığı bir dünyada çocukların eğitimi konusuna da değinen Yılmaz, "Uygulamalı eğitimin önemi büyük. Eğitim ile iş dünyası arasındaki ilişkiyi güçlendirmeliyiz" diyerek çocukların hayatla daha fazla iç içe olmaları gerektiğini belirtti.

Yatırım ve Destek Vurgusu

Okulun, bir fabrika binasından eğitim yuvasına dönüştüğüne dikkat çeken Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası'na ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a teşekkür etti. Yılmaz, yatırımın değerine vurgu yaparak, tüm iş dünyasının desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Vali ve İş Dünyasından Destek

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bu okulun önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirirken, Bahçıvan, "Bu okulla birlikte gençlerimizin eğitimine yeni fırsatlar sunmalıyız" dedi. Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Geleceğe Yatırım

Yılmaz, son olarak Bingöl Hastanesi inşaat alanını ziyaret etti ve Bingöl Üniversitesi’ndeki bir belgesel gösterimine katıldı. Bu tür yatırımlarla gelecek nesillere umut ışığı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.