DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,13%
ALTIN
2.960,14 0,59%
BITCOIN
3.315.341,13 1,43%

Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Araçlar yolda kaldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:29
Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yaratıyor

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara sebep oldu. Bingöl-Erzurum kara yolunun 14. kilometresi yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Yedisu-Erzincan kara yolunda bir yolcu otobüsü ve bazı araçlar yolda kalırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Jandarma ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kar ve tipi koşullarının devam ettiği bölgelerde, ulaşımın aksaksız sürmesi için ekipler aralıksız çalışıyor. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi için çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını öneriyor.

Bingöl'de yoğun yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme...

Bingöl'de yoğun yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.

Bingöl'de yoğun yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme...

Bingöl'de yoğun yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.

İLGİLİ HABERLER

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçin Yardım Limiti 300 Milyon Lira Olarak Belirlendi
2
ABD'den Azerbaycan Uçağının Düşüşüne İlişkin Önemli Açıklama
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'dan Çarpıcı Savunma
4
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
5
Samsun'da 'Sağlıklı Yaşam Mümkün mü' Konferansı Düzenlendi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi