Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yaratıyor

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara sebep oldu. Bingöl-Erzurum kara yolunun 14. kilometresi yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Yedisu-Erzincan kara yolunda bir yolcu otobüsü ve bazı araçlar yolda kalırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Jandarma ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kar ve tipi koşullarının devam ettiği bölgelerde, ulaşımın aksaksız sürmesi için ekipler aralıksız çalışıyor. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi için çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını öneriyor.

Bingöl'de yoğun yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.

Bingöl'de yoğun yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.