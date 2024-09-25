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Bingöl'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:37
Bingöl'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Bingöl'de Kazada 13 Kişi Yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu toplamda 13 kişi yaralandı. Olay, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 12 AAL 516 plakalı yolcu minibüsü, aniden kontrolden çıkarak devrildi. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi ve Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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