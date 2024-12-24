Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

Bingöl'de Facia: Yolcu Otobüsü Devrildi

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde, Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsünün Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 16 kişi, ilk müdahaleleri Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Otobüsün sürücüsünün kimliği henüz belirlenemediği için, kazanın nedeni üzerine detaylı bir soruşturma başlatılmıştır.

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.