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Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Ölü, 32 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:17
Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Ölü, 32 Yaralı

Bingöl'de Üzücü Bir Kaza: Otobüs Şarampole Devrildi

Bingöl'de yaşanan trajik bir olayda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Olay, Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı otobüsün, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza Sırasında Neler Oldu?

Vali Ahmet Hamdi Usta, kazanın detaylarını basın mensuplarına açıkladı. Usta, Şırnak'tan Erzurum'a giden otobüsün saat 20.00 sıralarında, Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığını belirtti. Kaza sonucu otobüs devrildi.

Otobüste toplamda 44 kişi bulunduğu değerlendiriliyor. Vali Usta, "Şoför, muavin, yardımcı şoför ve 41 yolcu var. Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi" dedi.

Yaralılar ve Destek Ekipleri

Yaralılar, Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, "24 yaralı Genç Devlet Hastanesine, 8 yaralı da Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerimiz, otobüsü şarampolden çekmeye ve altında kalan yaralılarımız ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızı çıkarma gayretindeler" diye ekledi.

Kaza sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Berat Kandili'nde meydana gelen bu elim olayın, tüm bölgeyi derinden üzdüğünü ifade etti.

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 32 kişi...

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 32 kişi...

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

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