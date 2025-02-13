Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Sağlık ve Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

Bingöl'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Bingöl'de meydana gelen kazada, Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak, yaralıların durumu hakkında bilgi topladı.
Yetkililer, olayla ilgili detayların incelenmeye devam ettiğini bildirdi.
Bingöl'de yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine AFAD, UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi.
Bingöl'de yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine AFAD, UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi.