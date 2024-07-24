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Bingöl'deki Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Bingöl'de bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:42
Bingöl'deki Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Bingöl'deki Bıçaklı Saldırı Olayı

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında bir bireyin etrafındaki insanlara kesici aletle saldırmasıyla gerçekleşti.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü, saldırının madde bağımlısı bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırgan, hedef aldığı bireylere bıçakla saldırmasının ardından olay yerine gelen güvenlik ekipleri hızla müdahale etti. Yaralanan şahıslar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Valilik Açıklaması

Bingöl Valiliği, olay hakkında yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alındı ve konuya dair adli süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Vali Usta'dan Mesaj

Vali Ahmet Hamdi Usta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Usta, saldırganın geçmişte tedavi gördüğünü ve cezaevinden yeni çıktığını vurguladı. Olayın ardından, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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