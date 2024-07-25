Bingöl'deki Bıçaklı Saldırı: Yaralıların Yaşadıkları Anlar ve Gözaltı Süreci

Bingöl'deki Bıçaklı Saldırı ve Yaralıların İfadeleri

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan yaralılar, hastanede yaşadıkları korku dolu anları gazetecilere anlattı. Olay, 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun sokakta etrafındakilere saldırması sonucu gerçekleşti. Saldırıda 4 kişi hayata veda ederken, 5 kişi ise yaralandı.

Ahmet Güzel (54), bıçaklı saldırıya uğradığı anları şöyle dile getirdi: "Arkamdan beni bıçakladı. Şuurum yerinde olmadığı için otobüs durağına doğru kaçtım. Daha sonra sağlık ocağına gidip pansuman yaptırdım ve ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldüm." Güzel, saldırganı daha önce tanımadığını vurguladı.

Niyazi Yıldız (50) ise olay anını şöyle anlattı: "Çay içtikten sonra tanımadığım bir kişi yanımda belirdi. 'Yanıma gelme.' dedim, ama sonrasında beni takip ederek bıçakla yaraladı."

Olayın ardından güvenlik güçleri, saldırgan Emir Can Zazaoğlu’nu Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde gözaltına aldı. Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen yaralılar tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı. Bingöl Devlet Hastanesi Beyin Cerrahı Servisi'nde tedavisi süren Niyazi Yıldız (50) saldırıya uğradığı anları anlattı.

Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen yaralılar tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı. Bingöl Devlet Hastanesi Beyin Cerrahı Servisi'nde tedavisi süren Niyazi Yıldız (50) saldırıya uğradığı anları anlattı.

Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen yaralılar tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı. Bingöl Devlet Hastanesi Beyin Cerrahı Servisi'nde tedavisi süren Niyazi Yıldız (50) saldırıya uğradığı anları anlattı.