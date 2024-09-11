Bingöl'deki Okullardaki Güçlendirme Çalışmaları Hızlandırılmalı

Bingöl'deki Okullar İçin Acil Önlem Çağrısı

DEM Partisi Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, deprem sonrası okullarda devam eden güçlendirme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Bingöl'de eğitim kurumları için yine bir değerlendirme yapılmakta.

Çelişkili Veriler

Bingöl'de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 34 okul hakkında yıkım kararı verildi. Bunlardan 21'inin yıkıldığını belirten Hülakü, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan analizde 73 okulun değerlendirildiğini ifade etti. Bu okullardan 41'inin yıkılması, 32'sinin ise güçlendirilmesi kararı alındığını belirtti.

Eğitim Güvenliği Önemli

Hülakü, “TÜİK, yıkım kararı verilen 34 okuldan bahsederken Milli Eğitim Bakanlığı 73 okul üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Bu çelişkiler, kamuoyunun güvenini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim sistemimizin geleceğini tehdit ediyor.” şeklinde konuştu.

Depremin unutulmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Hülakü, eğitim sürekliliğinin ve çocukların güvenliğinin göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi. Okulların inşasına başlanan, güçlendirme yapılan ya da yıkım süreçleri devam eden okullar için çalışmaların bir an evvel tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.