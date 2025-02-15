Bingöl'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya, Erzurum'da Defnedildi

Bingöl'de otobüs kazasında vefat eden sözleşmeli er Abdullah Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:56
Bingöl'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya, Erzurum'da Defnedildi

Bingöl'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi, 13 Şubat'ta memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Şırnak-Erzurum seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Bu talihsiz kaza sonucunda 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya hayatını kaybetmişti.

Kaya'nın cenazesi otopsinin ardından memleketi Erzurum'a getirildi. Cenaze için Pasinler ilçesindeki Alvarlı Mahalle Camisi'nde öğle namazı sonrası bir tören düzenlendi.

Namazın ardından okunan dualarla birlikte Kaya'nın cenazesi defnedildi. Törene, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kaya'nın aile üyeleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi...

Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'da Pasinler ilçesi Alvarlı Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi...

Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'da Pasinler ilçesi Alvarlı Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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