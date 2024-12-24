Bingöl'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Tuncel Çifti Elazığ'da Defnedildi

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çift, Elazığ'da son yolculuklarına uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) ve öğretmen eşi Emine Tuncel (26), yaklaşık bir yıl önce evlenmişti. Çift, Tatil için gittikleri Rize'den dönüş yolundayken kaza geçirdi.

Olay, 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsünün Mustafa Ç. idaresinde gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucunda gerçekleşti. Kazada Osman Zeki ve Emine Tuncel'in yanı sıra 17 kişi yaralandı. Yaralıların 15'i Karlıova Devlet Hastanesi'nden taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

Soruşturma kapsamında kazaya sebebiyet veren sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor.

Tuncel çiftinin cenazeleri, Bingöl Devlet Hastanesi'nde işlemlerinin ardından Elazığ'ın Akçakiraz beldesindeki Akçakiraz Mezarlığı'na götürüldü. Burada, yakınları tarafından helallik alındı ve dua edildi. Genç çiftin cenazesine kılınan namazın ardından, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Osman Zeki Tuncel'in yaklaşık 3 ay önce Arıcak Devlet Hastanesi'ne atandığı ve kazanın kendileri için dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı (sağda) ile Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Vali Ahmet Hamdi Usta (sağ 2), İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı (sağda) ile Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.