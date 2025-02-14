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Bingöl’deki Üzücü Otobüs Kazası: 5 Ölü, 38 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Anbean

Bingöl'de devrilen otobüsün çıkışı güvenlik kamerasında kaydedildi. 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:14
Bingöl’deki Üzücü Otobüs Kazası: 5 Ölü, 38 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Anbean

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen korkunç otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün akşam saat 11.35'te Mardin Seyahat firmasına ait, Z.E. idaresindeki 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Şırnak-Erzurum seferi gerçekleştirirken Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, güvenlik güçleri tarafından otobüs muhafaza altına alındı. Uzman ekipler, otobüs üzerindeki teknik incelemeleri gerçekleştirecek ve kazaya dair kamera kayıtları detaylı olarak incelenecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlenmiş olup, bunlar arasında sözleşmeli er Abdullah Kaya (28), Derviş Öcal, Kübra Ağırman, Salih Demirel, ve Abdulkuddus Bozuk bulunmaktadır. Cenazelerinin hastane işlemlerinin ardından, hayatını kaybedenlerin memleketlerine gönderildiği öğrenilmiştir.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kazada yaralanan 38 kişiden 31’inin tedavi sonrası taburcu edildiğini belirtti. Vali ayrıca, yaralılardan 5’inin devam eden tedavilerinin Bingöl'de, birer yaralının ise Malatya ve Diyarbakır'daki hastanelerde sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise yolcuların otobüse binmesi ve valizlerin yerleştirilmesinin ardından otobüsün terminalden hareket ettiği görülmektedir. Bu trajik olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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