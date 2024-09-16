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Bingöl'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de merada çıkan örtü yangını, hızlı müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:46
Bingöl'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Yaygınçayır köyünde merada çıkan bir örtü yangını, ormanlık alanı tehdit etmeden başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, bölgedeki vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Koordineli Müdahale

Yangın haberinin alınmasının ardından Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi İtfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmasıyla yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangının kesin nedeni hakkında yetkililerin araştırmaları devam ediyor.

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