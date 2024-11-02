Bingöl'den Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Bingöl'de Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Bingöl'de "meşaleli yürüyüş" gerçekleştirildi. HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinlik, Mevlana Cami önünde toplumsal bir buluşmayla başladı.

Filistin Bayrakları Eşliğinde Yürüyüş

Katılımcılar, Üniversite Caddesi boyunca bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Bu hareketlilikte, Filistin bayrakları eşliğinde dövizler ve pankartlar taşındı. Yürüyüş süresince sloganlar atan grup, zaman zaman meşaleler de yakarak protestolarını güçlendirdi.

Murat Demir'den Açıklama

HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Murat Demir, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, bölgedeki sıkıntıların giderek derinleştiğine dikkat çekti. Demir, Gazze'deki olayların büyük bir dönüşümün habercisi olduğunu ve bu bağlamda Gazze'de yaşananların herkese dersler vermesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Sorumluluk

Demir, konuşmasında şunları kaydetti: "Devlet liderleri ve toplumlar, siyonist işgal karşısında izzet ve cesaretle hareket etmelidir. İnsani bir sorumluluğumuz var ve bu sorumluluğu yerine getirmemek ağır sonuçlar doğurabilir. Gazze'deki her masumun acısı, bizim omuzlarımızda birer yük olacaktır. Siyonistlerin anlayacağı tek dil güçtür ve bu güç, bölgesel iş birlikleri ile sağlanmalıdır."

Etkinlik İçeriği

Yürüyüş kapsamında şiirler okundu ve dualar edildi, katılımcılar bir araya gelerek dayanışma mesajları verdi.

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı. HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Mevlana Cami önünde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları eşliğinde ve taşıdıkları döviz pankartlarla Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca sloganlar atan katılımcılar zaman zaman meşaleler de yaktı.

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı. HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Mevlana Cami önünde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları eşliğinde ve taşıdıkları döviz pankartlarla Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca sloganlar atan katılımcılar zaman zaman meşaleler de yaktı.