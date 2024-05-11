Bingöl Emniyeti, kuyumcu ve bankaları hedef alan telefon dolandırıcılıklarını önledi!

Bingöl’de, kuyumcu ve bankaların yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilmek istenen 2 ayrı telefon dolandırıcılığına polis engel oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, 700 bin liralık dolandırıcılık girişimini önledi.



Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'ndeki bir kuyumcu önünde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiye müdahale eden ekipler, kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak terör soruşturması adı altında 350 bin lira talep eden dolandırıcıyı engelledi. Aynı yöntemle Inönü Mahallesi Kültür Caddesi'nde bulunan Hacı Hıdır Camii önünde bir başka dolandırma girişimine de müdahale edilerek 350 bin lira aktarılması önlendi.

Bingöl Emniyeti, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve benzer olaylarda hemen polise başvurmalarını tavsiye etti.