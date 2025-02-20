Bingöl-Erzurum Kara Yolu Tır Trafiğine Kapandı: Kar ve Tipi Etkili Oldu

Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı ve sürücüler beklemek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:51
Bingöl-Erzurum Kara Yolu Tır Trafiğine Kapandı: Kar ve Tipi Etkili Oldu

Bingöl-Erzurum Kara Yolu Tır Trafiğine Kapandı

Bingöl-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, tır geçişlerine izin vermiyor. Karayolları 84. Şube Şefliğinden alınan bilgilere göre, bu zorlu hava koşulları bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tır Kuyruğu Oluştu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Dörtyol mevkisinde tır kuyruğu meydana geldi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolun tır trafiğine açılabilmesi için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere Destek

Tırlarını yol kenarına park eden sürücüler, ekiplerin güzergahı kardan temizleyip tuzlama çalışması yapmasının ardından yollarına devam edecek. Ayrıca, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yolda bekleyen sürücüler, trafik polisleri ve jandarma ekiplerine yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

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