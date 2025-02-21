Bingöl-Erzurum Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu, yapılan çalışmalarda ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:35
Bingöl-Erzurum Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Bingöl-Erzurum Kara Yolu Tekrar Ulaşımda

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen sıkıntılar, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları ile giderildi.

Çatak-Yedisu Kara Yolu da Açıldı

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ile Bingöl'ün Yedisu ilçeleri arasındaki kara yolunun 0-44 kilometreleri arası kar dolayısıyla kapandığı hatırlatıldı. Ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmalardan sonra bu güzergahın da araç trafiğine açıldığı belirtildi.

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