Bingöl Genç'te 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma operasyonunda 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi; 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:31
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon ve ele geçirilen madde

İlçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ekipler tarafından 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler ve soruşturma

Olayla ilgili şüpheli olduğu değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

