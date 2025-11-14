Bingöl Genç'te Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo 350 Gram Skunk ve 5 Gözaltı

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 paket halinde toplam 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:22
Operasyon ve ele geçenler

Bingöl'ün Genç ilçesinde yürütülen operasyonda, Bingöl ve Genç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheli adreste yapılan aramada, 18 paket halinde toplam 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında uyuşturucu ticareti ve kullanmak suçlarından tahkikat başlatıldı.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın açıklaması

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Uyuşturucu tacirleriyle, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyen kötü niyetli insanlarla mücadelemiz amansız devam ediyor. Genç ilçemizde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı şüpheli kişilere yönelik yapılan operasyonda, streç filme sarılı 18 paket halinde toplam 14 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanmış olup, uyuşturucu ticareti ve kullanmak suçlarından haklarında tahkikat başlatılmıştır. Bingöl ve Genç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum dedi.

