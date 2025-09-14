Bingöl Genç'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Uygulama noktasına yakın bırakılan araç ve evde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesindeki uygulama noktası yakınlarında park eden bir araçtan inen üç kişinin koşarak kaçtığı görüldü.

Adli mercilerin talimatıyla araçta yapılan incelemede 504 gram skunk, 41 gram kokain, 129 gram toz esrar ve 3 hassas terazi, ayrıca 3 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 tabanca, 2 balistik yelek ve 227 fişek ele geçirildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi ve 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada ayrıca 19 parça halinde 10,37 gram kokain bulundu.