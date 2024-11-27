Bingöl Hesarek Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor

Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezon için hazırlıklarını tamamlıyor. Mevsimin ilk kar yağışının gerçekleştiği kayak merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Sezon Öncesi Yenilikler

İl merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na ise 45 kilometre mesafede konumlanan kayak merkezi, 2 bin 500 rakımda, 70 kişilik tesis ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Telesiyej, teleski ve babylift mekanik sistemlerinde yapılan iyileştirmelerle kayak severlere daha kaliteli bir deneyim sunulacak.

Yüksek Ziyaretçi Hedefi

Geçen yıl yaklaşık 75 bin kişinin ağırlandığı merkez, bu yıl 100 bin ziyaretçi hedefliyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar için farklı uzunluklarda 3 pist sunan kayak merkezi, aynı zamanda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kontrolünde güvenli bir ortam sağlıyor.

Kar Yağışı ve Sezonun Açılması

Kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından sezonun açılması bekleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaklaşık 1 aydır süren hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ve kayakseverleri merkeze beklediklerini belirtti.

Benzersiz Özellikler

Hesarek Kayak Merkezi, diğer birçok kayak merkezinde olmayan özellikleri ile dikkat çekiyor. Loğoğlu, özellikle 3,5 ay süren kar yağışı ve Bingöl'e özgü kristalize kar yapısıyla kayak tutkunlarını beklediklerini ifade etti.

Güvenlik ve Temizlik

Merkezde, bakımların yanı sıra 35 güvenlik görevlisi ve temizlik personeli ile titiz bir çalışma yürütılıyor. Loğoğlu, “Kayakseverlerin güvenlikleri ve sağlıkları için büyük emekle çalışıyoruz,” diyerek, sezonun uzun ve keyifli geçmesi için umut duyduklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.