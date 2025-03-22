Bingöl Karla Beyaza Büründü: Dronla Havadan Görüntülendi

Bingöl Karla Beyaza Büründü

Bingöl'de, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Yoğun kar yağışı, hem şehir merkezinde hem de çevresinde muhteşem manzaralar oluşturdu.

Göz Alıcı Manzaralar

Kent merkezi, karla kaplanmış tabiatı ve bembeyaz sokaklarıyla dikkat çekerken, kentin çevresindeki dağlar da bu güzelliğe eşlik etti. Çapakçur Viyadüğü ve yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi gibi önemli noktalar, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Bu eşsiz manzaralar, Bingöl'ün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, yerli ve yabancı ziyaretçilere de ilham kaynağı oldu.

Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi. Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.

Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi. Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.