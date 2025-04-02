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Bingöl TSO Başkanı Çintay'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, yerli şirketlere yönelik boykot çağrılarını reddetti ve milli firmaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:29
Bingöl TSO Başkanı Çintay'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Bingöl TSO Başkanı Çintay'dan Boykot Tepkisi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, yerli ve milli şirketlere yönelik boykot çağrılarının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Çintay, yaptığı resmi yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada bazı yerli ve milli firmalara yöneltilen boykot çağrılarına tepki gösterdi. Bu tarz girişimlerin Türkiye ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Milli Değerlerin Korunması Gerekiyor

Başkan Çintay, milli değerlerin korunması gerektiğinin altını çizerek, “Milli firmalar, günlük siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Yerli ve milli şirketlerimize yönelik boykot çağrıları kesinlikle kabul edilemez. Ülkemizin dört bir yanında yatırım yapan, istihdam sağlayan, üretim ve ihracatla Türkiye'nin gücüne güç katan yerli ve milli şirketlerimizin hedef haline getirilmesi asla hoş görülemez.” dedi.

Bölgesinde doğmuş ve büyümüş firmaların, günlük polemiklere alet edilmemesi gerektiğini dile getiren Çintay, bu firmalara destek olunması gerektiğini vurguladı.

Yerli Üretimle Güçlü Türkiye

Türkiye'nin ekonomik gücünün, yerli üretimden geçtiğini ve herkesin milli firmalara sahip çıkması gerektiğini ifade eden Çintay, “Bugün, her zamankinden daha fazla birlik olma, kendi değerlerimize ve işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. Güçlü Türkiye, güçlü yerli üretimle mümkündür.” şeklinde konuştu.

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