Bingöl'ün Beş İlçesinde Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçe ve bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:38
Bingöl'ün Beş İlçesinde Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, kentteki bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde bugün eğitim geçici olarak durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki olumsuz hava koşulları devam ederken, bu tedbirin olası risklerin önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi.

Ayrıca, eğitim faaliyetlerine ara verilen bölgelerin yanı sıra Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü de bu karar kapsamına alındı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri için de idari izin uygulaması başlatıldı.

Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için hava şartlarındaki olumsuz değişiklikler göz önünde bulundurularak, ilerleyen saatlerde ek bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi. Gelişmeler, sabah saatlerinde kamuoyuna duyurulacak.

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