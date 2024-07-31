Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki orman yangını, hızlı müdahale sayesinde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:43
Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Tarlabaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkmıştı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yangın ihbarının alınmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi İtfaiyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekiplerin gayretli çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Geçmişte Yaşanan Yangınlar

Orman yangınları, özellikle yaz aylarında bölgede sıkça görülmekte ve bu durum hem doğaya hem de yerel halkın yaşamına büyük zararlar verebilmektedir. Yangınların önlenmesi amacıyla alınacak önlemler ve farkındalık artırma çalışmaları büyük önem arz ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı