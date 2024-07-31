Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Tarlabaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkmıştı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yangın ihbarının alınmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi İtfaiyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekiplerin gayretli çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Geçmişte Yaşanan Yangınlar

Orman yangınları, özellikle yaz aylarında bölgede sıkça görülmekte ve bu durum hem doğaya hem de yerel halkın yaşamına büyük zararlar verebilmektedir. Yangınların önlenmesi amacıyla alınacak önlemler ve farkındalık artırma çalışmaları büyük önem arz ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.