Bingöl'ün Genç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 78 Kök Kenevir ve 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu Bingöl'de Gerçekleşti

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram esrar imha edildi.

Valilikten Açıklama Geldi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekimini önlemek için yürüttüğü faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri Genç kırsalında dört ayrı noktada tarama yaparak toplam 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirdi. Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, dört farklı noktada 3 bin 78 kök kenevir, 21 Kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, dört farklı noktada 3 bin 78 kök kenevir, 21 Kilo 675 gram esrar ele geçirildi