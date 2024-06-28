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Bingöl'ün iki ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangınların büyümesini engellemek ve çevredeki yerleşim yerlerini korumak amacıyla geniş kapsamlı bir mücadele sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 14:38
Bingöl'ün iki ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Yangınlar Genç ve Kiğı İlçelerinde Başladı

Genç ilçesinin Döşekkaya köyü ile Kiğı ilçesinin Darköprü köyündeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Her iki bölgede de çıkan yangınların kısa sürede büyümesi üzerine, yangınların kontrol altına alınabilmesi için acil müdahale ekipleri seferber edildi.

Müdahale Ekipleri Hızla Sevk Edildi

Yangın ihbarının alınmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla yangın bölgelerine sevk edildi.Her iki yangına toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası ve 3 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Ayrıca, yangın bölgelerinde 45 personel yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

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