Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu'sine Mevsimin İlk Karı

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde mevsimin ilk karı etkili oldu; yüksek kesimler ve köyler beyaza büründü, Yedisu-Çat kara yolunda ulaşım etkilendi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 10:37
Yüksek kesimler beyaza büründü, ulaşım olumsuz etkilendi

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Dağların yamaçlarında bulunan birçok köy ve mezra beyaza büründü. Beyaz örtü, bölgeyi kış görünümüne kavuşturdu.

Yedisu-Çat kara yolu üzerinde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti; yol koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine de yol açtı. Bölgedeki gelişmeler yerel halk tarafından takip ediliyor.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. İlçelerin yüksek kesimleri ile dağların zirveleri beyaza büründü.

