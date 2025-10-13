Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu'sine Mevsimin İlk Karı

Yüksek kesimler beyaza büründü, ulaşım olumsuz etkilendi

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Dağların yamaçlarında bulunan birçok köy ve mezra beyaza büründü. Beyaz örtü, bölgeyi kış görünümüne kavuşturdu.

Yedisu-Çat kara yolu üzerinde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti; yol koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine de yol açtı. Bölgedeki gelişmeler yerel halk tarafından takip ediliyor.

