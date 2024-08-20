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Bingöl'ün Şenli Ailesi, Londra'da Altın Madalya Kazandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Şenli ailesi, AB tescilli balları ile Londra'da düzenlenen yarışmayı kazandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:12
Bingöl'ün Şenli Ailesi, Londra'da Altın Madalya Kazandı

Bingöl'ün Şenli Ailesinin Başarısı

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağları'nın eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, Londra'da düzenlenen uluslararası bal yarışmasında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Londra Bal Ödülleri Yarışması

54 ülkeden üreticinin katıldığı bu yarışmada, Şenli ailesinin ürettiği Bingöl balı büyük beğeni topladı. Gazeteci Rıdvan Korkulutaş'ın bildirdiğine göre, 13 Temmuz'da yapılan değerlendirmede, aileyi bu başarıya götüren bal, uluslararası arenada kalitesini kanıtladı.Doğal ve Geleneksel Üretim

Turan Şenli, 56 yaşında ve arıcılığı oğulları ve diğer aile üyeleriyle birlikte bitmek tükenmek bilmeyen bir tutku ile sürdürüyor. Yaklaşık 2.250 rakımlı Ortaköy mevkisinde, bölgenin zengin florasından faydalanarak doğal aromalı bal elde ediyorlar.

İhracat Hedefi

Turan Şenli, Avrupa Birliği'nden alınan tescilin kendilerine yeni ufuklar açtığını belirtti. Aile, bu yıl balı ihraç etmeyi hedefliyor ve bunun yanı sıra, üretim süreçlerine aynı kalitede devam edeceklerini vurguladı. Artan İlgi ve Satışlar

Turgut Şenli, 25 yaşındaki oğlu, atalarından miras kalan bu geleneği sürdürmenin onurunu yaşadığını ifade etti. Bingöl balının AB'den aldığı tescilin satışlara da olumlu yansıyacağını belirtti. Aile, bu yil hasada coşkuyla başlayarak, doğallıktan asla ödün vermeyeceklerini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

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