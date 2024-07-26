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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bıçaklı Saldırıda Yaralananları Ziyaret Etti

Bingöl'de yaşanan bıçaklı saldırıda yaralananları ziyaret eden Vali Usta, olayın derin etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:57
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bıçaklı Saldırıda Yaralananları Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yaralıları Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaralanan üç kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Usta, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi süreci devam eden Ahmet Güzel, Niyazi Yıldız ve Sezer Taner'in sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Saldırının Detayları

24 Temmuz'da, madde bağımlısı olduğu bildirilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçaklı saldırısı sonucu dört kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi ise yaralanmıştı. Saldırıdan etkilenen kişilerin tedavisi hala sürmekte.

Vali Usta’nın Açıklamaları

Vali Usta, yaralıların yakınlarıyla görüştükten sonra olayla ilgili gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: "Bıçaklı saldırı hem şahsımı hem de Bingöl'ü derinden etkiledi. Bu kabul edilemez bir olay.”

Sağlık durumlarını takip ettiğini belirten Usta, olay sonrası taziye ziyaretlerinde bulunduğunu, ardından hastaneye geldiğini ifade etti. "Bingöl'ümüzün rahat olmasını istiyorum. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için toplumun desteğiyle mücadele etmeliyiz."

Yasa Dışı Olayın Ardından Atılan Adımlar

Saldırının ardından, Emir Can Zazaoğlu gözaltına alınarak tutuklandı. Adli ve idari süreçlerin devam ettiğini belirten Vali Usta, olayla ilgili tüm gerekli önlemlerin alınacağını ve ihmal varsa bunun da araştırılacağını vurguladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri...

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri...

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri...

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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