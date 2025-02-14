Bingöl Valisi Usta, Emniyet Kemeri İle Hayat Kurtarma Mesajı Verdi

Bingöl Valisi Usta, Yaralılara Destek Ziyaretinde Bulundu

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, dün akşam Şırnak - Erzurum seferini yapan Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Vali Usta, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak, tedavi süreci devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır!

Vali Usta, tedbir amaçlı hastanede yatan bazı yaralıların bugün taburcu edileceğini belirtirken, dikkat çekici bir noktaya da vurgu yaptı. Usta, "Hepsinin yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla, 'emniyet kemeri hayat kurtarır' cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşam yaşanan kazada bir kez daha tescillendi. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyiniz," şeklinde konuştu.

Kaza Bilgileri

Olay, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde gerçekleşti. Z.E. idaresindeki 33 CFU 60 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Bu trajik kaza, emniyet kemerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, dün akşam kentte yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.