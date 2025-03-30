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Bingöl ve Siirt'te Ramazan Bayramı Bayramlaşma Törenleri

Bingöl ve Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programları geniş katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:03
Bingöl ve Siirt'te Ramazan Bayramı Bayramlaşma Törenleri

Bingöl'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Bingöl ve Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi. Bingöl'deki program, Vali Ahmet Hamdi Usta ve il protokolünün katılımıyla makamda düzenlendi.

Vali Usta, bayramlaşma sırasında il protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile birlikte, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) ziyaretinde bulundu. Burada, şehit yakınları ve gazilerle bayramlaşmanın sıcaklığı paylaşıldı.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Usta ve milletvekillerinin daima şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Bayram programı kapsamında Vali Usta ve beraberindekiler, Şehit Murat Şengül Polis Merkezi Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Programa, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran da katıldı.

Siirt'te Bayramlaşma ve Birliktelik

Siirt'te ise Valilik binası girişinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya il protokolüyle bayramlaştı. Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan katıldı.

Her iki şehirde de gerçekleştirilen bayramlaşma programları, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile oldu. Ramazan Bayramı'nın barış, sevgi ve kardeşlik duygularını artırması temennisiyle programlar sona erdi.

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta...

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta (sağda), makamında gerçekleşen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta...

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta (sağda), makamında gerçekleşen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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