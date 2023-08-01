Binlerce hükümlünün beklediği haber geldi: 15 Ağustos'a kadar başvuru şartı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ ziyareti sırasında denetimli serbestlik tedbiriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 AĞUSTOS





Bakan Tunç, Kovid-19 izinleriyle ilgili olarak yeni bir yasal düzenlemenin TBMM'den geçtiğini ve denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanların cezaevine geri dönmeyeceğini belirtti. Ancak cezası 5 yıldan fazla olanlar ve daha yüksek cezalara sahip olanlar için cezaevine dönüşün söz konusu olacağını açıkladı.



Yaklaşık 21 bin hükümlünün 15 Ağustos akşamına kadar başvurması gerektiğini belirten Bakan Tunç, başvuruyu yapmayan hükümlülerin haklarını kaybedeceğini ve doğrudan kapalı cezaevine gönderileceğini vurguladı. Düzenleme kapsamında kapalı cezaevinde barındırılan hükümlülerin açık cezaevine 3 yıl erken çıkma imkanına sahip olduğunu ve denetimli serbestlikle de 3 yıl erken çıkmış olacaklarını açıkladı.

15 Ağustos tarihine kadar başvuruların yapılmasının önemine dikkat çeken Bakan Tunç, bu süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlülerin haklarını kaybedeceğini ve cezaevlerine geri döneceğini belirtti. Hükümlülerin, süre içerisinde müracaat etmemeleri durumunda açık cezaevlerinde barındırılmaya devam edeceklerini ifade etti.