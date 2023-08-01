  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Binlerce hükümlünün beklediği haber geldi: 15 Ağustos'a kadar başvuru şartı var

Binlerce hükümlünün beklediği haber geldi: 15 Ağustos'a kadar başvuru şartı var

Yayınlanma:
Binlerce hükümlünün beklediği haber geldi: 15 Ağustos'a kadar başvuru şartı var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla denetimli serbestlik tedbiri gündeme geldi! Cezaevlerinden çıkan hükümlüler için önemli bir düzenleme yapıldı. Cezası 5 yıldan az olanlar cezaevine dönmeyecek, ancak cezası daha yüksek olanlar geri dönecek. Başvuru detayları haberimizde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ ziyareti sırasında denetimli serbestlik tedbiriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 AĞUSTOS

1

 Bakan Tunç, Kovid-19 izinleriyle ilgili olarak yeni bir yasal düzenlemenin TBMM'den geçtiğini ve denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanların cezaevine geri dönmeyeceğini belirtti. Ancak cezası 5 yıldan fazla olanlar ve daha yüksek cezalara sahip olanlar için cezaevine dönüşün söz konusu olacağını açıkladı.

Yaklaşık 21 bin hükümlünün 15 Ağustos akşamına kadar başvurması gerektiğini belirten Bakan Tunç, başvuruyu yapmayan hükümlülerin haklarını kaybedeceğini ve doğrudan kapalı cezaevine gönderileceğini vurguladı. Düzenleme kapsamında kapalı cezaevinde barındırılan hükümlülerin açık cezaevine 3 yıl erken çıkma imkanına sahip olduğunu ve denetimli serbestlikle de 3 yıl erken çıkmış olacaklarını açıkladı.

15 Ağustos tarihine kadar başvuruların yapılmasının önemine dikkat çeken Bakan Tunç, bu süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlülerin haklarını kaybedeceğini ve cezaevlerine geri döneceğini belirtti. Hükümlülerin, süre içerisinde müracaat etmemeleri durumunda açık cezaevlerinde barındırılmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gündem
Esenyurt'taki cinayette kan donduran itiraflar! Babası ilk kez konuştu: Meğer bir ay önce...
Esenyurt'taki cinayette kan donduran itiraflar! Babası ilk kez konuştu: Meğer bir ay önce...
Adana'da yaşayanlara kötü haber: Ekmeğe zam geldi
Adana'da yaşayanlara kötü haber: Ekmeğe zam geldi
İstifası için yalvarılmıştı: Kerem Kınık'ın yeni unvanı belli oldu
İstifası için yalvarılmıştı: Kerem Kınık'ın yeni unvanı belli oldu
İzmir'de orman yangını başladı: Ekipler hızla müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını başladı: Ekipler hızla müdahale ediyor
Nesli neredeyse tükeniyor: O ilde bulunan saz kedisi korumaya alındı
Nesli neredeyse tükeniyor: O ilde bulunan saz kedisi korumaya alındı
Ankara'nın sadece 11 aylık suyu kaldı
Ankara'nın sadece 11 aylık suyu kaldı
Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı
Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı