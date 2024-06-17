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Binyamin Netanyahu gelen istifalar sonrası savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 7 Ekim’de Hamas ile savaşı için kurduğu 6 üyeli savaş kabinesinin feshedildiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 12:17
Binyamin Netanyahu gelen istifalar sonrası savaş kabinesini feshetti

İsrail savaş kabinesi bugün Netanyahu’nun kararının ardından dağıtıldı. Geçtiğimiz hafta kabine üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un istifasını vermesinin ardından fesih kararı da geldi. Başbakan Netanyahu’nun savaş stratejilerindeki başarısızlığını öne sürerek istifa eden iki üyenin ardından, kabinenin görevinin artık güvenlik kabinesi tarafından yürütüleceği aktarıldı. 

Başbakan Netanyahu’nun söz konusu koalisyonu dağıtma sebebi ise dindar ve milliyetçi ortaklar Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kabineye girmesini engellemek olarak öne sürüldü. Çünkü Ben-Gvir ve Smotrich, istifaların ardından savaş kabinesine dahil olmayı talep etmişti. 

Öte yandan artık güvenlik kabinesinin yürüteceği görevde hassas kararları Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve Shas Partisi Başkanı Aryeh Der veriyor olacak. Söz konusu kararlar da yine küçük bir danışma forumunda ele alıonıyor olacak. 

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