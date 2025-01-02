Binyamin Netanyahu Prostat Ameliyatından Sonra Taburcu Edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Aralık'ta gerçekleştirdiği prostat ameliyatının ardından bu akşam Batı Kudüs'teki hastaneden taburcu edildi.

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun sağlık durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Netanyahu'nun hastanede geçirilen sürecinin başarılı geçtiği ve taburcu olduğu bilgisi yer aldı.

75 yaşındaki Netanyahu, İsrail tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan isim olma özelliğini taşıyor. Ameliyatı sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.