Bir aracım olsun ayağımı yerden kessin diyenler dikkat! Bir otomobil sahibi olmak en az 300.000 TL

Otomobil piyasa sektöründe hem sıfır araçlarda hem de ikinci el araçlarda düşüş trendi devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu peş peşe önlemlere ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın eşgüdüm içerisinde yürüttüğü maliye ve para politikaları insanları yeni yatırımlara teşvik ediyor.

Yapılan haberler doğrultusunda taşıt kredilerinin %3 ve üzerinde faiz oranlara ulaşması, otomobil almayı bir hayli zorlaştırdı. İhtiyaç kredisi noktasında da faiz oranları taşıt kredisi faiz oranları ile aynı düzende seyrediyor. 2023 yılı içersinde birkaç ay önceye kadar ikinci el otomobiller sıfır otomobillerden çok daha yüksek fiyatlandırmalar doğrultusunda satışa sunulurken, günümüzde artık sıfır ve ikinci el otomobillerde yeni kampanyalar ve sert fiyat indirim fırsatları söz konusu.

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Özellikle ilan siteleri kapsamında fiyat incelemeleri yapılırken, önceden favorilere eklenmiş olan ilandaki fiyat düşüşleri vatandaşın gözünden kaçmıyor. Araç sahipleri ile iletişim kurulduğu zaman ise araçlarını satamadıkları için telefon üzerine iletişim kuranlara 100.000 TL civarında daha indirim teklifi sunulabiliyor. Elinde nakit bulunduran vatandaşlar otomobil sahibi olmak istiyorlarsa gerçekten iyi bir pazarlık yaparak gayet uygun bir fiyata otomobillerine sahip olabilirler. Yalnızca tek otomobile odaklanmamak bu noktada oldukça önemli. Tek otomobil yerine farklı şehirlerde de olsa farklı araçları favorilerinize ekleyerek fiyat indirme politikasını uygulayabilirsiniz. Takip etmiş olduğunuz araçlar kapsamında özellikle uzun zaman satılamayan otomobillerde indirimle karşılaşmanız söz konusu.





BAYİDEN OTOMOBİL ALANA ANINDA ARAÇ TESLİM EDİLİYOR

İkinci elin yanı sıra sıfır otomobil satışı gerçekleştiren bayiler kapsamında, bayilerin ellerinde yer alan otomobiller anında teslim edilebiliyor. Eski aylara nazaran gün verip sıraya girmek yerine satış temsilcileri şimdilerde telefonları çalmadığı için yüzlerce aracı bayilerinde bekletiyor. Ek olarak potansiyel alıcı olarak gördüğü vatandaşları bayiler arayarak fiyat indirimi uyguladıklarını aktarıyor.

Bayilerin şu anda ellerinde bulunan 2023 model araçlar bir ay sonra bir yaşına girecek. Bu sebeple ellerinde olan 2023 model araçların satışını yapmak için bir çok kampanya sunuluyor.

BİR ARABAM OLSUN AYAĞIMI YERDEN KESSİN DİYORSANIZ MÜJDE

Bir arabam olsun ayağımı yerden kessin yeter diyorsanız özellikle bu dönem içerisinde ucuz otomobiller sizleri bekliyor. 300 ila 500.000 TL aralarında satılan otomobiller oldukça hızlı şekilde el değiştirilebiliyor. Genellikle piyasada en fazla bulunan araçları kapsayan bu fiyat skalası arasındaki otomobillerin fiyatlarında ekstra İndirimlerde söz konusu.