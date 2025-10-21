Bir Avuç İnsani Yardım Derneği Nijerya'da İki Yetimhane Açtı — 350 Yetime Destek

İzmir merkezli Bir Avuç İnsani Yardım Derneği, Nijerya'da açtığı iki yetimhane ile 350 yetim çocuğa barınma, eğitim, kıyafet ve yemek sağladı.

21.10.2025
21.10.2025
Bir Avuç İnsani Yardım Derneği Nijerya'da İki Yetimhaneyi Hizmete Açtı

350 yetime barınma ve eğitim imkanı sağlandı

İzmir merkezli Bir Avuç İnsani Yardım Derneği, Nijerya'da açtığı iki yetimhane ile 350 yetim çocuğa barınma ve eğitim imkanı sundu. Dernekten yapılan açıklamaya göre proje, ülkedeki gelir adaletsizliği, kuraklık ve iç çatışmalar nedeniyle yaşanan insani krizlere yanıt olarak hayata geçirildi.

Yaklaşık 8 ay önce başlatılan proje kapsamında yeni inşa edilen ve 200 kişilik yatak kapasiteli Elmas Efe Yetimhanesi ile restore edilerek tekrar kullanıma kazandırılan eski yetimhanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, derneğin başkanı Muhammet Münir Ersoy ve projeye destek veren sosyal medya içerik üreticisi Cem Özkök katıldı.

Açılışta ayrıca çocuklara kıyafet ve yemek dağıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Cem Özkök, Nijeryalı çocukların yaşadıkları karşısında derin üzüntü hissettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Buraya gelmeden önce Nijerya'daki insanların yaşadıkları zorlukları sadece uzaktan görebiliyorduk. Elbette üzülüyordum, bazen bakmaya bile dayanamıyordum. Ancak o çocuklarla temas edince hissettiklerim tarif edilemezdi. Uzaktan duyduğum acının yüz katını kalbimde hissettim. Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum."

İzmir merkezli Bir Avuç İnsani Yardım Derneği, Nijerya'da açtığı iki yetimhane ile 350 yetim çocuğa barınma ve eğitim imkanı sağladı. Proje kapsamında yapılan 200 kişilik yatak kapasiteli Elmas Efe Yetimhanesi ile restore edilerek kullanıma kazandırılan eski yetimhanenin açılışı, derneğin başkanı Muhammet Münir Ersoy ve projeye destek veren sosyal medya içerik üreticisi Cem Özkök'ün (ortada) katılımıyla yapıldı.

