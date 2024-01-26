Bir ceset daha! Bu kez adres Büyükçekmece Gölü

Dizdariye Mahallesi'ndeki yan yolda kağıt toplarken Büyükçekmece Gölü'nde bir ceset gören bir vatandaş, telefonu olmadığı için geçen bir başkasından polisi aramasını rica etti. Polis ekipleri, ihbar üzerine geldikleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonucunda cesedin erkek olduğunu tespit etti.





Dalgıç polisler, gölden bir erkek cesedi çıkarttı. Cesedin üzerinde kimlik bulunmadı ve suya girdiği tahmin edilen tarihten itibaren en az 15 gün geçtiği düşünülüyor. Savcı, olay yerinde cesetle ilgili incelemesini yaptıktan sonra, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderdi. Olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.



