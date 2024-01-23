Bir ev parasına kaban alabilirsiniz! Farkını duyan şaşkına dönüyor

Sosyal medya, İstanbul'daki lüks bir AVM'de satılan kabanı konuşuyor. Kabanın fiyatı tam 1 milyon 321 bin 920 TL. Kabanın Türkiye'ye yalnızca 3 adet geldiği öğrenildi.

Bir ev parasına kaban alabilirsiniz! Farkını duyan şaşkına dönüyor
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Sosyal medyada geniş yankı bulan bir olay, İstanbul'daki lüks bir alışveriş merkezinde satılan ve 1 milyon 321 bin 920 TL fiyat etiketine sahip kabanla ilgili. Gazeteci Faik Erdemli'nin deneyimlediği ve paylaştığı bu kaban, Vikunya yününden yapılmış ve sadece Türkiye'ye 3 adet gelmiş. Sosyal medya platformlarında bu yüksek fiyatlı kabanın konuşulmasıyla olay gündem haline geldi. İşte detaylar...

kaban

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULAN KABAN FİYATI ŞOK ETTİ

Kabanın fiyatının bir otomobilin fiyatına denk geldiği vurgulanarak, özellikle bu tür lüks tüketim alışkanlıkları sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Vikunya yünü, Güney Amerika'ya özgü, yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vikunya adlı otlayan hayvanın ince ve yumuşak kürkünden elde edilen bir tüy türüdür. Bu yün, diğer yün türlerine göre daha hafif ve sıcak olmasıyla bilinir ve genellikle lüks giyim ve tekstil ürünlerinde kullanılır.

kaban

Kabanın Türkiye'ye sadece 3 adet geldiği bilgisi, ürünün sınırlı sayıda ve oldukça özel olduğunu vurguluyor. Bu durum da ürünün talep görmesi ve sosyal medya üzerinden geniş bir kitle tarafından konuşulmasını sağlamış gibi görünüyor. Sosyal medyada gelişen bu olay, lüks tüketim, moda ve fiyatlandırma konularındaki tartışmaları tekrar gündeme getirmiş durumda.

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