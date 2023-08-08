Bir ilde daha denize girmek yasaklandı: 2 gün sürecek

Kandıra ilçesinde bulunan Karadeniz'e kıyısı olan plajlarda, olumsuz hava koşulları sebebiyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Kandıra ilçesinde yaşanan hava şartları nedeniyle bazı plajlar, güvenlik amacıyla denize girişi geçici olarak engelliyor. Halkın ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bu önlem, olumsuz hava koşullarının etkisi geçene kadar devam edecek. Denize giriş yasağının uygulandığı plajlar, vatandaşların bu süre zarfında denizdeki riskleri ve tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte yasak da sona erecek ve plajlar tekrar halkın kullanımına açılacak. Bu tür güvenlik önlemleri, denizdeki tehlikeleri önlemek ve insanların güvenliğini korumak amacıyla sıklıkla alınan kararlardır. Hava koşullarının denizde yarattığı risklerin farkında olarak, vatandaşların bu tür yasaklara uyması önemlidir. İşte detaylar...





KANDIRA İLÇESİNDE PLAJA GİRİŞLER YASAKLANDI

Kandıra ilçesinin Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ilçede mevcut olumsuz hava koşulları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda bugün ve çarşamba günü denize girmek yasaklandı. Hava durumundaki olumsuzluklar ve güvenlik endişeleri nedeniyle, halkın denize girişi geçici olarak engelleniyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bu yasak, insanların güvenliğini korumak ve olası tehlikeleri önlemek amacıyla alınmış bir tedbirdir. Kandıra ilçesinin sahilinde bulunan plajların çoğunda denize girmek yasak olacakken, Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu plajlarında denize girilmesine izin verilecek. Ancak, bu izin verilen bölgelerde dahi güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Denize girmek isteyenlerin sadece bu bölgelerde, mantar dubalarla çevrili ve cankurtaran ekiplerinin bulunduğu alanlarda denize girmelerine izin verilecektir.

Kandıra ilçesindeki bu geçici deniz yasağı, hava koşullarının ve deniz şartlarının sağlık ve güvenlik riskleri taşıdığı dönemlerde alınan yaygın bir önlemdir. Cankurtaranların olmaması veya hava koşullarının tehlikeli olması durumunda denize giriş yasaklanarak halkın güvenliği sağlanmaya çalışılır. Mantar dubalarla çevrili alanlar, denizdeki sınırları belirleyerek insanları güvende tutmayı amaçlar.

Kandıra ilçesi sakinleri ve ziyaretçileri, bu geçici deniz yasağına uymaları ve cankurtaranların bulunduğu bölgelerde denize girmeleri konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu önlem, insanların yaşamlarını korumak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla alınmıştır. Yasakların kaldırılacağı tarih ise hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak belirlenecektir. Bu süreçte halkın ve ziyaretçilerin güvende kalması için resmi duyurular takip edilmeli ve güvenlik önlemlerine riayet edilmelidir.

Kandıra ilçesinin Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ilçede mevcut olumsuz hava koşulları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda bugün ve çarşamba günü denize girmek yasaklandı. Hava durumundaki olumsuzluklar ve güvenlik endişeleri nedeniyle, halkın denize girişi geçici olarak engelleniyor.

Bu yasak, insanların güvenliğini korumak ve olası tehlikeleri önlemek amacıyla alınmış bir tedbirdir. Kandıra ilçesinin sahilinde bulunan plajların çoğunda denize girmek yasak olacakken, Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu plajlarında denize girilmesine izin verilecek. Ancak, bu izin verilen bölgelerde dahi güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Denize girmek isteyenlerin sadece bu bölgelerde, mantar dubalarla çevrili ve cankurtaran ekiplerinin bulunduğu alanlarda denize girmelerine izin verilecektir.

Kandıra ilçesindeki bu geçici deniz yasağı, hava koşullarının ve deniz şartlarının sağlık ve güvenlik riskleri taşıdığı dönemlerde alınan yaygın bir önlemdir. Cankurtaranların olmaması veya hava koşullarının tehlikeli olması durumunda denize giriş yasaklanarak halkın güvenliği sağlanmaya çalışılır. Mantar dubalarla çevrili alanlar, denizdeki sınırları belirleyerek insanları güvende tutmayı amaçlar.

Kandıra ilçesi sakinleri ve ziyaretçileri, bu geçici deniz yasağına uymaları ve cankurtaranların bulunduğu bölgelerde denize girmeleri konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu önlem, insanların yaşamlarını korumak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla alınmıştır. Yasakların kaldırılacağı tarih ise hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak belirlenecektir. Bu süreçte halkın ve ziyaretçilerin güvende kalması için resmi duyurular takip edilmeli ve güvenlik önlemlerine riayet edilmelidir.