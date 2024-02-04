Haberler

Gündem

Bir ilde daha ekmek fiyatlarına zam yapıldı: İşte o il ve ekmeğin yeni fiyatı

Bir ilde daha ekmek fiyatlarına zam yapıldı: İşte o il ve ekmeğin yeni fiyatı Zamlı fiyatlar son hız kendisini göstermeyi sürdürüyor. İzmir'e yapılan zammın ardından bir haber de Uşak'tan geldi Uşak'ta ekmeğin fiyatı arttı. 3 Şubat'tan itibaren 250 gram ekmek 10 TL'ye çıktı.