Bir ilde daha ekmek fiyatlarına zam yapıldı: İşte o il ve ekmeğin yeni fiyatı
Zamlı fiyatlar son hız kendisini göstermeyi sürdürüyor. İzmir'e yapılan zammın ardından bir haber de Uşak'tan geldi Uşak'ta ekmeğin fiyatı arttı. 3 Şubat'tan itibaren 250 gram ekmek 10 TL'ye çıktı.
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının yükselmesi sonrası zamlar peş peşe geldi. Zincir marketlerde değişen etiket fiyatları gündemden düşmezken ard arda gelen ekmeğe zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Uşak'ta da ekmeğin fiyatı arttı.
UESOB ve Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası'nın kararıyla, 230 gram ekmek 8 TL'den 250 gram ekmek 10 TL'ye çıktı. Zamlı ekmek satışı bugünden itibaren uygulanmaya başladı vatandaş artık ekmeği 10 TL'den almaya başlayacak.