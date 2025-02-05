Bir Ömrün Sonbaharı Filminin Galası Atlas 1948 Sineması'nda Gerçekleşti

Bir Ömrün Sonbaharı Filminin Galası Yapıldı

Yönetmen Gizem Kızıl önderliğinde, başrollerinde genç oyuncular Eylül Tumbar ve Bilal Yiğit Koçak bulunan Bir Ömrün Sonbaharı adlı film, Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Gizem Kızıl'dan Açıklamalar

Gala gösterimi öncesinde AA muhabirine konuşan Kızıl, filmin senaryosunun aynı isimli romanın yazarı Burcu Yılmaz tarafından yazıldığını ifade etti. Kızıl, senaryo üzerindeki çalışmalara oyuncuların da katıldığını belirtti ve çekimlerin 18 günde üç şehirde gerçekleştiğini söyledi.

Kızıl, yapımda görüntü yönetmenliği yapan Akın Çetin ile birlikte çalışmanın heyecan verici olduğunu, çünkü bu projenin onun da ilk dram türünde eser üretimi olduğunu belirtti.

Filmin Teması ve Müzikleri

Filmin müziklerini genç müzisyen Çetin Özen hazırladı. Kızıl, projeye dahil olan bu yeni ekip için oldukça mutluluk verici bir süreç yaşandığını ifade ederek, "Güzel genç bir ekip kurduk, çoğu reklamdan gelme. O yüzden prodüksiyon anlamında çekimlerimiz zengin oldu." diye konuştu.

Azerbaycan'daki İlk Gala

Kızıl, filmin ilk galasının Azerbaycan'da yapıldığını ve burada olumlu tepkiler aldıklarını, umarız Türkiye'deki seyirciden de benzer bir ilgi göreceklerini umduğunu belirtti.

Bilal Yiğit Koçak'ın Rolü

Başrol oyuncusu Bilal Yiğit Koçak, filmdeki Can karakteri hakkında, "Can, insanları kendinden daha çok düşünen..." şeklinde tanımladı.

Eylül Tumbar'ın Duyguları

Bir diğer başrol oyuncusu Eylül Tumbar ise senaryonun kendisinde tatlı bir hüzün ve aşkın saf halini hissettirdiğini aktardı. Ekibin çalışma sürecinin keyifli olduğunu ve oyunculuk anlamında büyük bir konfor yaşadığını dile getirdi.

Film Ne Zaman Gösterime Girecek?

Bir Ömrün Sonbaharı, 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak. Film, çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden Zeynep'in, Can ile tanıştıktan sonra aşkı ve umudu keşfettiği hikayeyi aktarıyor.

Kadrosunda Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yanında Lal Ensari, Efe Eroğlu, Sedef Akalın, Taner Rumeli, Sevim Erdoğan, Meriç Özkaya, Göktuğ Yıldırım ve Liya Su Elez gibi önemli isimler de yer alıyor.