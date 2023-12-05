Bir Sosyal Medya Fenomeni Daha Kıskaca Takıldı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Neslim Güngen hakkında savcılık kararı ile soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda güzellik salonu sahibi olan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulduğu belirtiliyor.

Neslim Güngen'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların yanı sıra güzellik salonu işletimiyle ilgili detayların incelenmesi, soruşturmanın seyrini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. El konulan mal varlıklarına dair detaylar ve sürecin seyri soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak gibi görünüyor.