Bir yanımız yanıyor bir yanımız donuyor! Bu 9 ilde yaşayanlar şemsiyesiz sakın çıkmasın

Hava durumu raporlarına göre ülkemizin bazı bölgelerinde yakın bir süre içinde sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların artacağı, bu arada Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük gibi iller için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Bu uyarılar, olumsuz hava koşullarının etkili olacağı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. İşte detaylar...





METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, iç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, bazı yerlerde ise orta kuvvette esecek. Ancak Kıyı Ege ve Orta ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar (30-60 km/saat) olabileceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Sarı kod" uyarısı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün riskli hava koşulları ile ilgili 9 kenti uyardığı anlamına gelir. Bu kentler Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük olarak belirlenmiştir. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Yani, ülkemizin birçok bölgesinde hava durumu olumsuz etkiler yaratabilirken, diğer bölgelerde daha sakin ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Vatandaşlar bu meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almaları ve hazırlıklı olmaları önemlidir. Unutmayalım ki doğa her zaman bizi şaşırtabilir, bu nedenle hava durumu raporları takip edilmeli ve güvenilir kaynaklardan bilgi alınmalıdır. Sağlıklı ve güvenli bir gün geçirmek için her zaman tedbirli olmakta fayda vardırİşte diğer ayrıntılar...





Ülkemizde hava durumu tahminleri, bazı bölgelerde sağanak yağış görüleceğini gösteriyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükselecekken, Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük gibi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyi ve Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, bazı yerlerde orta kuvvette esmesi beklenirken, Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar (30-60 km/saat) olabileceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"Sarı kod" uyarısı, meteorolojinin 9 kenti riskli hava koşulları konusunda uyardığı anlamına gelir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilir. Bu iller Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük olarak sıralandı.

Yani, ülkemizin bazı bölgelerinde hava durumu dikkat gerektiren olumsuzluklara işaret etse de diğer bölgelerde daha sakin ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almaları önemlidir.