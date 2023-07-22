Birçok ilçede şap karantinaları başladı: Hayvanların geçişine izin verilmiyor

Karabük'te şap hastalığının hayvanlarda görülmeye başlaması nedeniyle önlem amaçlı şap karantinları tekrar uygulanmaya başlandı. Şap hastalığının tespit edildiği bölgeler Eskipazar ilçesi ile Eflani ilçesine bağlı 29 köy ve 6 mahalle olarak belirlendi. Bu bölgelerdeki hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak kısıtlandı. İşte detaylar...





ŞAP HASTALIĞI HAYVANLARDA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Şap hastalığı şüphesiyle Eskipazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz tarihinde Hamamlı köyünde, Eflani Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de 13 Temmuz tarihinde Koltucak köyünde bir işletmedeki hayvanlardan numune alarak inceleme başlattılar. Yapılan incelemeler sonucunda şap hastalığının görülmesi üzerine alarma geçildi ve Eskipazar ilçesi ile Eflani ilçesine bağlı 29 köy ve 6 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina uygulaması kapsamında bölgedeki hayvanların giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu ve izin verilmedi. Tedbir amaçlı olarak alınan bu önlemle şap hastalığının yayılması ve kontrol altına alınması hedefleniyor.

Şap hastalığı, hayvanlarda bulaşıcı ve salgın nitelikte olan bir hastalıktır. Özellikle hayvancılıkla uğraşan bölgelerde görülmesi durumunda hızla yayılabilir ve ciddi ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu nedenle hastalığın tespit edilmesiyle birlikte hızlıca önlemler alınması ve karantina uygulamasının başlatılması önemlidir.

Bölgedeki yetkililer, şap hastalığının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Hayvan sahipleri de uyarılarak hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Şap hastalığının yayılmasını önlemek için tüm vatandaşlar ve hayvan sahipleri de yetkililerin uyarılarına uymalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Bu şekilde hastalığın yayılmasını önleyerek hem hayvan sağlığını hem de ekonomik açıdan önemli olan hayvancılık sektörünü koruyabiliriz. Yetkililerin ve vatandaşların işbirliğiyle hastalığın etkileri en aza indirgenerek kontrol altına alınması mümkün olacaktır.