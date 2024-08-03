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Birecik Derneği, Gaziantep Festivalinde Patlıcan İkram Etti

Gaziantep'teki 8. Hemşehri Dernekleri Festivali'nde Birecik Derneği üyeleri, ziyaretçilere 1 ton patlıcan dağıttı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:29
Birecik Derneği, Gaziantep Festivalinde Patlıcan İkram Etti

Gaziantep'te Renkli Bir Festival

Gaziantep, 8. Hemşehri Dernekleri Festivali'nde farklı kültürlerin buluşma noktası oldu. Bu yıl düzenlenen etkinlikte, Birecik Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ziyaretçilere yöresel lezzetler sunarak göz doldurdu.

Birecik Derneği'nden Patlıcan İkramı

X Derneği'nin üyesi Mehmet Şerif Yücel, festivalde Birecik'i temsil etmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Yücel, "Birecik'in patlıcanı ile tanıtım yapmak istiyoruz. Kelaynak'ı burada dağıtamayacağımıza göre, bir ton patlıcanı ziyaretçilere sunmaya karar verdik," şeklinde konuştu.

Yerel Lezzetler Öne Çıktı

Etkinlikte, Birecik'in meşhur patlıcanı katılımcılarla buluşturuldu. Yücel, yaptığı açıklamada, "Bir yıl boyunca tadı unutulmaz bir patlıcan, doğru ustalardan yapıldığı zaman gerçekten eşsiz bir lezzete dönüşüyor," dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle devam eden festival, hemşehri derneklerinin katkılarıyla yerel kültürlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

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