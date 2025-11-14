Birecik’te köprüden atlama girişimi sürücüler tarafından engellendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Adnan Menderes Köprüsü'nde 40'lı yaşlardaki bir kişinin atlama girişimi, yoldan geçen sürücülerin müdahalesiyle son anda önlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:40
Birecik’te köprüden atlama girişimi sürücüler tarafından engellendi

Birecik’te köprüden atlama girişimi sürücüler tarafından engellendi

Adnan Menderes Köprüsü'nde panik anları

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Adnan Menderes Köprüsü üzerinde yaşanan olayda, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarındaki bir kişi köprü çevresini kapatan tel çitlerin üzerine çıkarak atlama girişiminde bulundu.

Olayı fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak duruma müdahale etti ve şahsın atlaması son anda engellendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atlamak isteyen şahıs ikna edilerek çıktığı direkten indirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER ENGELLEDİ

KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER ENGELLEDİ

KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER ENGELLEDİ

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı