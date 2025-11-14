Birecik’te köprüden atlama girişimi sürücüler tarafından engellendi

Adnan Menderes Köprüsü'nde panik anları

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Adnan Menderes Köprüsü üzerinde yaşanan olayda, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarındaki bir kişi köprü çevresini kapatan tel çitlerin üzerine çıkarak atlama girişiminde bulundu.

Olayı fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak duruma müdahale etti ve şahsın atlaması son anda engellendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atlamak isteyen şahıs ikna edilerek çıktığı direkten indirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

