Bireysel Başvuru Anayasa Yargısının Ayrılmaz Parçası Oldu — AYM Başkanı Antalya'da

Antalya’da düzenlenen Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu kapsamında anayasa yargısının bölgesel rolü ve insan haklarının korunması masaya yatırıldı. Foruma farklı Balkan ülkelerinin anayasa mahkemeleri ile yüksek yargı temsilcileri katıldı.

Forumun amacı ve katılımcılar

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından düzenlenen "İnsan Haklarının Standardizasyonu ve Anayasa Yargısının Rolü" temalı Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 3. Konferansı Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıda insan hakları, hukuk devleti ilkesi, anayasa yargısının işlevi ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Özkaya: Bireysel başvuru anayasa yargısının parçası hâline geldi

Açılış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Antalya’nın tarihî ve kültürel bağlarına dikkat çekerek kentin Balkanlarla kurduğu sembolik bağı vurguladı. Özkaya, "Antalya ile Balkanlar arasında doğal bir bağ kurmak mümkündür: Her ikisi de çoğulculuğun, birlikte yaşama kültürünün ve karşılıklı anlayışın sembolü olmuş yerlerdir" dedi.

Özkaya, anayasa yargısının temel görevinin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak olduğunu hatırlatarak, "Bireylerin anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasıyla doğrudan anayasa mahkemelerine erişimlerini sağlayan anayasa şikâyeti veya bireysel başvuru da gittikçe yaygınlaşarak anayasa yargısının parçası hâline gelmiş bir uygulamadır" ifadelerini kullandı. Özkaya ayrıca "İnsan haklarını korumak, yalnızca bir yargı görevi değil; aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına verilen bir sözdür" diyerek insan haklarının korunmasının evrensel boyutuna vurgu yaptı.

Küresel ölçekte iş birliği ve normlar

Özkaya, anayasa yargısının artık ulusal sınırlarla sınırlı kalmadığını, uluslararası hukuk normları ve yüksek yargı içtihatlarıyla şekillendiğini belirtti. Farklı ülkelerin anayasa mahkemeleri arasındaki iş birliğinin hukukun üstünlüğünü güçlendireceğini ve bireysel hakların daha etkin korunmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Forumun, bölgenin kültürel çeşitliliğini zenginlik olarak gördüğünü, yargısal deneyim paylaşımının ötesinde ortak ilkelere dayalı bir hukuk kültürü oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Özkaya, 27 Ekim 2023’te Sofya’da imzalanan Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu Mutabakat Zaptı’nın önemine değindi. Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya forumun kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin uluslararası anayasa yargısı çalışmalarındaki rolü

Özkaya, Türkiye’nin hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin evrensel ilkeleri benimsediğini belirterek ülkenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olma süreçleri ve anayasal düzenlemelere ilişkin tarihî adımlara değindi. Ayrıca Balkan Forumu’nun bölgesel anayasal diyalogu güçlendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Diğer konuşmacılar: Dayanışma, demokrasi ve standardizasyon

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan forumun kurumsal dayanışmayı güçlendirdiğini, ortak hukuki değerlerin buluşması niteliğinde olduğunu söyledi: "Bu forum yalnızca yargı organlarımız arasındaki kurumsal dayanışmayı güçlendiren bir toplantı niteliğinde değil, aynı zamanda ortak hukuki değerlerimizin, demokratik ilkelerimizin ve insan haklarına dayalı adalet anlayışımızın buluşmasıdır".

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ise çağımızda insan haklarını tehdit eden savaşlar, soykırımlar, zorunlu göçler ve iklim krizine dikkat çekti; "İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi çağımızın evrensel ve vazgeçilmez değerleridir" dedi. Şentürk, "Demokrasi yalnızca seçim süreçlerinde ibaret değildir" vurgusunu yaparak yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün önemini öne çıkardı.

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi Üyesi Sonila Bejtja ise standardizasyonun tek tiplik getirmeyeceğini; hedefin farklı hukuk alanlarında hakların tutarlı anlaşılmasını ve korunmasını sağlayacak ortak anayasal ufuk oluşturmak olduğunu belirtti.

Bulgaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Forum Daimî Sekretaryası Pavlina Panova 2023 Mutabakat Muhtırası’nın uzun vadeli iş birliğini güçlendirdiğini ifade ederek, "Standardizasyon tekdüzelik değil, farklı hukuk sistemlerinin diyalog ve içtihat yoluyla ortak koruma standartlarına yakınsaması sürecidir" dedi. Panova, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının yol gösterici rolüne de dikkat çekti.

Program, katılımcıların aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

AYM BAŞKANI KADİR ÖZKAYA,