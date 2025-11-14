Bireysel Başvuru Anayasa Yargısının Ayrılmaz Parçası Oldu — AYM Başkanı Antalya'da

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Antalya’daki Balkan Forumu’nda bireysel başvurunun anayasa yargısının ayrılmaz parçası haline geldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:49
Bireysel Başvuru Anayasa Yargısının Ayrılmaz Parçası Oldu — AYM Başkanı Antalya'da

Bireysel Başvuru Anayasa Yargısının Ayrılmaz Parçası Oldu — AYM Başkanı Antalya'da

Antalya’da düzenlenen Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu kapsamında anayasa yargısının bölgesel rolü ve insan haklarının korunması masaya yatırıldı. Foruma farklı Balkan ülkelerinin anayasa mahkemeleri ile yüksek yargı temsilcileri katıldı.

Forumun amacı ve katılımcılar

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından düzenlenen "İnsan Haklarının Standardizasyonu ve Anayasa Yargısının Rolü" temalı Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 3. Konferansı Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıda insan hakları, hukuk devleti ilkesi, anayasa yargısının işlevi ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Özkaya: Bireysel başvuru anayasa yargısının parçası hâline geldi

Açılış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Antalya’nın tarihî ve kültürel bağlarına dikkat çekerek kentin Balkanlarla kurduğu sembolik bağı vurguladı. Özkaya, "Antalya ile Balkanlar arasında doğal bir bağ kurmak mümkündür: Her ikisi de çoğulculuğun, birlikte yaşama kültürünün ve karşılıklı anlayışın sembolü olmuş yerlerdir" dedi.

Özkaya, anayasa yargısının temel görevinin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak olduğunu hatırlatarak, "Bireylerin anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasıyla doğrudan anayasa mahkemelerine erişimlerini sağlayan anayasa şikâyeti veya bireysel başvuru da gittikçe yaygınlaşarak anayasa yargısının parçası hâline gelmiş bir uygulamadır" ifadelerini kullandı. Özkaya ayrıca "İnsan haklarını korumak, yalnızca bir yargı görevi değil; aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına verilen bir sözdür" diyerek insan haklarının korunmasının evrensel boyutuna vurgu yaptı.

Küresel ölçekte iş birliği ve normlar

Özkaya, anayasa yargısının artık ulusal sınırlarla sınırlı kalmadığını, uluslararası hukuk normları ve yüksek yargı içtihatlarıyla şekillendiğini belirtti. Farklı ülkelerin anayasa mahkemeleri arasındaki iş birliğinin hukukun üstünlüğünü güçlendireceğini ve bireysel hakların daha etkin korunmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Forumun, bölgenin kültürel çeşitliliğini zenginlik olarak gördüğünü, yargısal deneyim paylaşımının ötesinde ortak ilkelere dayalı bir hukuk kültürü oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Özkaya, 27 Ekim 2023’te Sofya’da imzalanan Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu Mutabakat Zaptı’nın önemine değindi. Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya forumun kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin uluslararası anayasa yargısı çalışmalarındaki rolü

Özkaya, Türkiye’nin hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin evrensel ilkeleri benimsediğini belirterek ülkenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olma süreçleri ve anayasal düzenlemelere ilişkin tarihî adımlara değindi. Ayrıca Balkan Forumu’nun bölgesel anayasal diyalogu güçlendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Diğer konuşmacılar: Dayanışma, demokrasi ve standardizasyon

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan forumun kurumsal dayanışmayı güçlendirdiğini, ortak hukuki değerlerin buluşması niteliğinde olduğunu söyledi: "Bu forum yalnızca yargı organlarımız arasındaki kurumsal dayanışmayı güçlendiren bir toplantı niteliğinde değil, aynı zamanda ortak hukuki değerlerimizin, demokratik ilkelerimizin ve insan haklarına dayalı adalet anlayışımızın buluşmasıdır".

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ise çağımızda insan haklarını tehdit eden savaşlar, soykırımlar, zorunlu göçler ve iklim krizine dikkat çekti; "İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi çağımızın evrensel ve vazgeçilmez değerleridir" dedi. Şentürk, "Demokrasi yalnızca seçim süreçlerinde ibaret değildir" vurgusunu yaparak yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün önemini öne çıkardı.

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi Üyesi Sonila Bejtja ise standardizasyonun tek tiplik getirmeyeceğini; hedefin farklı hukuk alanlarında hakların tutarlı anlaşılmasını ve korunmasını sağlayacak ortak anayasal ufuk oluşturmak olduğunu belirtti.

Bulgaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Forum Daimî Sekretaryası Pavlina Panova 2023 Mutabakat Muhtırası’nın uzun vadeli iş birliğini güçlendirdiğini ifade ederek, "Standardizasyon tekdüzelik değil, farklı hukuk sistemlerinin diyalog ve içtihat yoluyla ortak koruma standartlarına yakınsaması sürecidir" dedi. Panova, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının yol gösterici rolüne de dikkat çekti.

Program, katılımcıların aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

AYM BAŞKANI KADİR ÖZKAYA,

AYM BAŞKANI KADİR ÖZKAYA,

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BALKAN ANAYASA MAHKEMELERİ FORUMU'NDA ANAYASA YARGISININ BÖLGESEL ROLÜ ELE...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı